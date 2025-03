Ypiranga deve encaminhar mais uma baixa antes da estreia na Série C

Defensor atuou em três jogos durante o Gauchão 2025. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga terá mais uma baixa para a disputa da Série C do Brasileirão. O zagueiro Franklin será o terceiro jogador a deixar o clube antes do início da competição nacional, que começa em abril.

Diferentemente das saídas do zagueiro Heitor e do centroavante Galego, o Ypiranga optou por devolver Franklin para a Inter de Limeira. O jogador chegou ao Canarinho em dezembro, por empréstimo do clube paulista. Nesse período, foi pouco aproveitado e atuou em apenas três jogos.