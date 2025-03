Meia revelado pelo Inter é o novo reforço do União-FW

Jogador atuou até 2018 nas categorias de base do Inter.

Relevado pelo Inter , o meia-atacante Yan Petter , de 28 anos, é o novo reforço do União Frederiquense para a disputa da Divisão de Acesso. O clube anunciou a contratação nesta sexta-feira (28).

O jogador atuou nas categorias de base do Inter até 2018 e chegou a ter oportunidade no time de Argel Fuchs, em 2016. Em seu histórico, Yan acumula passagens por clubes como ABC, Boa Esporte, Operário-MT, Avenida, Bagé e Cruzeiro-RS, onde trabalhou com o técnico Rodrigo Bandeira na última temporada.