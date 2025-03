Ypiranga anuncia contratação de atacante para a Série C do Brasileirão

Tomi Montefiori já atuou no sub-23 do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Ypiranga anunciou nesta terça-feira (11), o segundo reforço para a disputa da Série C do Brasileirão. Trata-se do atacante Tomi Montefiori, destaque do Monsoon durante o Gauchão.

O argentino, de 22 anos, foi revelado pelo All Boys e logo se transferiu para o futebol da Inglaterra. No Brasil, surgiu nas categorias de base do Grêmio e passou por Guarany de Bagé e Juventude, até chegar na equipe de Porto Alegre nesta temporada.