Artilheiro do Gauchão, Galego fala sobre primeiro título profissional e projeta permanência no Ypiranga

Galego marcou seu oitavo gol no Gauchão contra o São Luiz. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A noite de sábado (8), ficará para sempre na memória de Émerson Galego. No jogo contra o São Luiz, o centroavante marcou o seu oitavo gol no Gauchão, se isolou na artilharia da competição e, de quebra, foi campeão da Taça Farroupilha.

Não bastasse, foi o primeiro título profissional do jogador, que até 2022 atuava na várzea nordestina.

— Mais do que conquistar o primeiro título profissional, fico feliz por ter ajudando o Ypiranga no primeiro objetivo do ano, que era conseguir a vaga na Copa do Brasil. Eles me deram essa chance e eu apenas retribuí. É apenas o primeiro título de muitos que poderão vir com essa camiseta. Daqui um mês teremos um novo desafio e espero contribuir da mesma maneira — frisou Galego.

Destaque do clube no Estadual, o centroavante chegou a ser cogitado em clubes que disputam a Série B do Brasileirão. No entanto, ele ressaltou que está focado para disputar a Série C pelo Ypiranga.

— Eu sempre deixo meus empresários resolverem antes. Então, eu fiquei sabendo de alguns boatos, mas se eu recebi propostas oficiais, ainda não sei. Mas a minha vontade é permanecer no Ypiranga e fazer uma boa Série C para conquistarmos o acesso — destacou o centroavante.

O jogador chegou ao Canarinho por empréstimo do Petrolina. O vínculo se estender até o final da temporada. Em caso de transferência para outra equipe, o Ypiranga possui uma cláusula com direitos econômicos do atleta.