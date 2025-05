Ypiranga e Anápolis empatam sem gols pela Série C

Ypiranga, de amarelo, empatou com o Anápolis em Goiás. Pablo Nunes / Ypiranga FC/Divulgação

O Ypiranga não conseguiu superar o Anápolis (GO) e empatou sem gols na noite deste sábado (10), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Com o resultado, a equipe canarinho deixa o grupo de classificação da Série B. A melhor chance do Ypiranga foi com uma bola na trave de Cristiano.

É o primeiro empate do Ypiranga na competição, após duas derrotas e duas vitórias. O Anápolis é o penúltimo colocado na Série C, com três pontos em três empates — não tem nenhuma vitória na competição.

O próximo confronto do Ypiranga pela Série C é contra o Náutico, no Colosso da Lagoa, no sábado que vem (17).