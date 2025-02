Quem está na Taça Farroupilha? Veja os quatro times classificados

A última rodada da primeira fase do Gauchão 2025 , que foi concluída neste sábado (15), definiu os quatro times que disputarão a Taça Farroupilha . Ypiranga, Guarany, São Luiz e Monsoon são os times classificados.

O "campeão" deste torneio derivado do Campeonato Gaúcho levará uma vaga na Copa do Brasil 2026. Guarany, São Luiz e Monsoon já garantiram espaço na Série D do ano que vem.