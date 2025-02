Ypiranga conhece a data da semifinal do Troféu Farroupilha 

Na última rodada da primeira fase, o Ypiranga foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, em Erechim. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) já divulgou a data dos jogos de ida das semifinais do Troféu Farroupilha. As quatro equipes brigam por uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Na quinta-feira (20), o Monsoon receberá o Ypiranga, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida será às 19h. O confronto de volta ainda não está confirmado, mas deverá ocorrer no domingo (23), em Erechim. O Canarinho tem a vantagem de decidir a classificação em casa, pois terminou a primeira fase na quinta colocação com 12 pontos, enquanto o Monsoon acabou em oitavo, com sete.

A outra semifinal também ocorrerá na quinta-feira. O São Luiz receberá o Guarany-Ba, no Estádio 19 de Outubro, a partir das 21h30min. O time de Bagé encerrou a fase classificatória com os mesmos nove pontos da equipe de Ijuí, mas ficou em sexto lugar por conta do saldo de gols. O Rubro terminou em sétimo.

Quadrangular da morte

Brasil de Pelotas, Pelotas, São José e Avenida farão o quadrangular da morte. O torneio será disputados no sistema todos contra todos em jogos de turno e returno.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Divisão de Acesso.