Juventude demonstra interesse na contratação de artilheiro do Gauchão 2025

Galego foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho com oito gols marcados. Pablo Nunes / YFC / Divulgação

O artilheiro do Campeonato Gaúcho 2025 entrou na pauta do Juventude para a sequência da temporada. Galego, 25 anos, marcou oito gols em 12 jogos no Estadual pelo Ypiranga, campeão da Taça Farroupilha, e chamou a atenção de muitos clubes, inclusive do Verdão. O Ju busca a contratação de reforços para a disputa do Brasileiro e o atacante está na lista de interesse alviverde.

O Juventude mantém conversas com o Petrolina-PE, clube detentor dos direitos do jogador e espera uma evolução no negócio nos próximos dias. Galego chegaria para ser mais uma opção para a camisa 9, que tem Gilberto e Taliari como alternativas, porém com seguidos problemas clínicos e físicos.

Emerson Galego chegou ao Canarinho, por empréstimo, em outubro do ano passado, após defender o ABC. O jogador foi contratado pelo time de Erechim para a disputa da reta final da Copa FGF. Em quatro jogos, marcou um gol. No final do ano, renovou o empréstimo para a temporada 2025.

O centroavante do Ypiranga teve uma mudança rápida na carreira. Ele começou na várzea nordestina antes de tornar-se profissional. Até 2022, ele jogou em times amadores na Bahia.

Galegou foi revelado pelo Juazeirense, mas foi no Petrolina que conseguiu destaque, sendo artilheiro do Pernambucano de 2023, com seis gols. Esses números ajudaram o Petrolina a chegar entre os quatro melhores e confirmar vagas na Série D e Copa do Brasil.