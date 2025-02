Passo Fundo será a sede da Supertaça Farroupilha de Futsal 

Além do time da casa, que é o Passo Fundo Futsal , irão participar Lokomotiv Futsal, de Palmeiras das Missões, Cerro Largo, Lagoa Futsal, Guarany, de Espumoso, ACBF, Nadas Branco, de Rio Pardo, e Uruguaianense . Inclusive, já houve o sorteio dos grupos, que dividiu as equipes em duas chaves de quatro times.

As equipes jogaram no quadrangular e os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais. Na primeira fase, serão quatro jogos por dia. O primeiro será às 14h. Os jogos do Passo Fundo Futsal serão sempre o último do dia, às 20h.