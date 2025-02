Sercesa anuncia o técnico Nuno Barbosa, que seguirá como secretário de esportes de Carazinho

O treinador conciliará o comando da Sercesa com o cargo de secretário de esportes de Carazinho, função que desempenha desde o ano passado. Ele informou que o time irá treinar duas vezes por semana no turno da noite.

Nuno retorna aos trabalhos na cidade do Norte do Estado. Em 2023, ele treinou a equipe, quando ainda havia a parceria entre Yeesco e Sercesa. Após a separação dos clubes, ele seguiu comandando a Yeesco no início de 2024, mas foi demitido na metade do ano. Antes, ele havia treinado a AMF, de Marau, por quatro temporadas.

O profissional contará com a ajuda do auxiliar técnico Naikel Balbinot, que já trabalhou com as categorias de base do clube.