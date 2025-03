Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 25 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Tome as iniciativas necessárias sem se importar com as consequências, porque ainda que essas pareçam fora da hora, na verdade foram amadurecidas nas semanas anteriores, com o esforço mental e emocional.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ainda não será possível você expressar com clareza tudo que pretende, mas isso não há de acontecer em detrimento de seus planos, porque se você aguentar a contenção, verá depois que nada melhor poderia ter acontecido.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Lidar com pessoas que não lhe são simpáticas não é o fim do mundo, sua alma pode ser a simpatia do momento e deixar todo mundo à vontade, e assim passar pela situação o mais rapidamente possível. Em frente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Projete seus sonhos à realidade objetiva, porque mesmo que esses sejam grandes demais para caber nela, o próprio movimento, mental e físico, acomodará de uma forma mais interessante tudo que já está acontecendo.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As reconsiderações que você precisa fazer são duras, porém, imprescindíveis, porque se cada pessoa envolvida no momento atual fizer alguma concessão, então tudo andará com dinamismo e fluidez. Do contrário...

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se você acreditar em tudo que as pessoas dizem, então sua alma ficará desorientada. Se alguma fofoca tocar num nervo de sua alma, antes de acreditar completamente nessa informação, se dedique a fazer a devida investigação.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A reação inicial seria entrar em conflito aberto com essas pessoas que atrapalham seus planos, porém, não pareceria ser essa a melhor atitude para o momento atual. Deixe passar, você verá que tudo se resolve.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando as coisas se complicam, dá a sensação de que tudo vai dar errado. Porém, ao contrário disso, as complicações significam que você avançou o suficiente para que a Vida lhe apresente todas as pontas soltas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Para você efetivar seus anseios, nesta parte do caminho é necessário prestar mais atenção aos detalhes do que ao grande desenho com que sua alma se regozija a maior parte do tempo. Os detalhes são importantes.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Sempre haverá questões de rotina para atender, porém, nem sempre essas hão de ser prioridade, como é o caso da atualidade, em que seria melhor você desconsiderar a rotina para se dedicar a outros assuntos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As boas ideias provocam momentos lindos de regozijo, mas que passam e deixam, depois, o gosto amargo na boca de ter perdido tempo e oportunidades. Selecione alguma boa ideia e comece a colocar em prática de imediato.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03