Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Manter a posse num dia como hoje requer um investimento maior de energia do que o habitual. Talvez seja melhor tomar distância e economizar vitalidade, mas se isso não for possível, então abaixe as expectativas.