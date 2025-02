Atlântico volta a vencer Joaçaba em segundo jogo-treino da temporada

Atlântico venceu os dois amistosos contra Joaçaba Edson Castro / Divulgação CER Atlântico

Na sua primeira apresentação em casa na temporada 2025, o Atlântico voltou a vencer o Joaçaba (SC), em jogo-treino preparatório para a Supercopa do Brasil, que será disputada no final de fevereiro, em Joinville (SC). O Galo aplicou 5 a 1 sobre o time catarinense em partida neste sábado (15), no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. Na última semana, em Santa Catarina, a vitória havia sido por 4 a 3.

— Importante o resultado, mas importante também a boa sequência que estamos tendo no trabalho nesta pré-temporada — disse o técnico Paulinho Sananduva.

PL abriu o placar no início do primeiro tempo e Evandro empatou para os visitantes 11 minutos depois. Ainda na etapa inicial, William Bolt voltou a por o Atlântico em vantagem. No segundo tempo, os gaúchos sobraram e marcaram mais três gols com Suelton, PL e Vagner, este último, cobrando tiro livre.

Supercopa