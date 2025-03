Passo Fundo vai sediar a Supertaça Farroupilha a partir de segunda-feira

Na primeira fase, que ocorre entre segunda e quarta-feira (26), as equipes se enfrentarão dentro dos próprios grupos (veja a tabela abaixo). Os dois melhores de cada lado avançam à semifinal.

Grupos

Ingressos

As partidas da primeira fase serão disputadas às 14h, 16h, 18h30min e 20h30min. Os ingressos para os jogos da tarde serão gratuitos , enquanto os dois da noite custarão R$ 20 .

Os ingressos para as semifinais e final, que serão disputas na sexta-feira (28) e no sábado (29), respectivamente, custarão R$ 30. As entradas poderão ser adquiridas diretamente na Arena Clube Comercial.