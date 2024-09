Saiu o último campeão Notícia

Nadas Branco, de Rio Pardo, é o campeão da Região Central na Taça Farroupilha

Última etapa regional foi definida nesta quinta-feira (12), no Ginásio Poliesportivo Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul. Em função da enchente no Rio Grande do Sul, no mês de maio, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) adiou a realização das partidas eliminatórias na região Central. Com ajustes no calendário, em função dos jogos no Gauchão, só agora foi possível a programação das partidas decisivas. Todas as demais regiões foram concluídas ainda em junho.

13/09/2024 - 16h14min