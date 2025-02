Um erro de Quinteros entristece um mágico dia do Grêmio

Quinteros não acompanha time em Erechim, pelo Gauchão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Eficiência. Essa é a palavra que explica de forma clara a ação dos dirigentes do Grêmio na semana mais agitada nos últimos anos em matéria de reforços. Até o último minuto, os dirigentes agiram para colocar à disposição do treinador os nomes pedidos por Gustavo Quinteros. E, incrivelmente, ao não estar na delegação que foi a Erechim, o treinador repetiu uma ação de péssima lembrança para o torcedor e para os próprios dirigentes do clube.

O Grêmio começou a sexta-feira precisando anunciar, e inscrever, quatro jogadores que já estavam em Porto Alegre e buscava, ainda, contratar um quinto jogador para compor as necessidades do time. E assim, agitado e ansioso, se passou o dia.

Na metade da tarde, começaram a aparecer as inscrições do clube no BID da CBF, que fecha ao final do dia. O nome do zagueiro, até aí, sequer havia sido ventilado na imprensa. Existia um risco grande de Kike Olivera não aparecer no BID em razão de ser uma transferência que havia sido concretizada no próprio dia.

Por volta das 18h surgiu o zagueiro e não foi pelo Grêmio, o Vitória anunciou a venda de Wagner Leonardo e decretou o fim do mistério. O silencioso Tricolor, se soube aí, estava trabalhando nos bastidores para fechar um dia mágico. E fechou. A eficiência venceu, e o Grêmio anunciou e inscreveu todos os reforços contratados e que colocam no time muito mais força para este início de temporada.

Em meio a isso, um grupo de reservas e jovens jogadores viajavam para Erechim, onde, neste sábado, o Grêmio enfrenta o Ypiranga na última rodada da primeira fase do Gauchão. O que ninguém imaginava é que o técnico Gustavo Quinteros não estaria no ônibus, repetindo um ato tão criticado quando feito pelo técnico Renato Portaluppi. A justificativa do diretor Guto Peixoto fez os gremistas voltarem no tempo e lembrarem de algo que não deveria mais estar no nosso contexto.

Errou Renato e erra Quinteros. Trabalho também é mensagem e a presença do treinador ao lado do time é sempre mais importante do que qualquer treinamento. O Grêmio precisa reverter esse tipo de atitude e impor um novo pensamento antes que se crie algo incontrolável e prejudicial ao clube mais uma vez.

A ação de Quinteros entristeceu um pouco o dia dos gremistas, mas não apagou a eficiência do Grêmio em resolver um pedido do próprio treinador. Um zagueiro, um lateral/zagueiro, um lateral esquerdo, um volante e dois extremas foram contratados por altos investimentos do clube na janela mais cara da nossa história, e isso merece muito o nosso aplauso.

