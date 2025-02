Grêmio venceu até o VAR em Erechim

Lateral foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo. Reprodução / Premiere

Em um jogo com cara de teste e que nem mesmo o treinador Gustavo Quinteros foi a campo, o Grêmio venceu o Ypiranga, em Erechim, mostrando que tem peças em crescimento e que podem contribuir muito com o trabalho.

O duelo, no entanto, foi marcado por mais um erro grosseiro da arbitragem e uma dura crítica do Tricolor ao que está acontecendo no Gauchão.

O Grêmio entrou em campo com os reservas e estava fazendo um bom jogo até a expulsão de João Lucas, aos 28 minutos do primeiro tempo. Um lance mal interpretado pela arbitragem e que deixou o time com um jogador a menos, obrigando a mudar a estratégia.

Se defendendo mais, o time de Desábato, que treinou a equipe no lugar de Quinteros, teve em algumas individualidades o seu grande destaque. Monsalve, que fez o gol da vitória, Arezo, sempre lutando por todas as bolas, e o estreante Camilo fizeram ótima partida e levaram o Grêmio aos três pontos.

Agora, o Tricolor pensa na Copa do Brasil e no Juventude, que será o seu adversário nas semifinais do Gauchão. O time de Gustavo Quinteros terá compromissos difíceis, mas a torcida é que precisa apenas enfrentar as equipes e que o VAR não se incorpore às duras dificuldades que o Grêmio já tem.