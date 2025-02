Equipe da ACTKD/UCS participa do Grand Slam e da seletiva aberta de taekwondo

Nove atletas da ACTKD/UCS estão no Rio de Janeiro, onde vão participar de dois importantes eventos: a seletiva aberta de taekwondo e o Grand Slam 2025. As lutas ocorrem a partir desta quarta-feira (19) e seguem até domingo (23), na Arena Carioca, na Barra da Tijuca.

O destaque do time é Welinton Samuel Bairros de Fraga, atual reserva da seleção brasileira, que competirá com foco na titularidade na categoria adulto -54kg, de olho no Mundial de Taekwondo de 2025. O grupo é comandado pelo treinador Daniel Brisotto, responsável pela formação e desenvolvimento dos atletas da ACTKD.

A participação da equipe no evento conta com o apoio do Governo Estadual, por meio do programa Pró-Esporte-RS, que auxilia no processo de formação e desenvolvimento esportivo ao longo de 2025.