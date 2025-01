Com um a mais desde o primeiro tempo, Ypiranga tropeça em casa e empata com o São Luiz

Equipes se enfrentaram no Estádio Colosso da Lagoa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A estreia do Ypiranga no Colosso da Lagoa não foi das melhores. Com um homem a mais desde os oito minutos iniciais, o Canarinho não soube aproveitar a vantagem e empatou em 1 a 1 com o São Luiz, nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada do Gauchão.

Com o resultado, o clube de Erechim somou o segundo ponto em três jogos e aguarda a finalização da rodada, nesta quinta-feira (30), para confirmar a sua colocação no Grupo B. O São Luiz tem cinco pontos e ocupa a vice-liderança da Chave C.

O próximo compromisso do Ypiranga será no sábado (1º), quando recebe o Monsoon, às 19h, em Erechim. No mesmo dia, às 16h30min, o São Luiz enfrenta o Grêmio, na Arena.

O jogo

O início de jogo foi intenso e inesperado. No primeiro minuto da partida, Felipe Marques cometeu falta em Garré e o árbitro assinalou pênalti para o São Luiz. Mateuzinho cobrou no canto esquerdo e abriu o placar para os visitantes: 1 a 0.

Aos oito minutos, o autor do gol do São Luiz deu uma cotovelada em Cristiano. Após revisão do VAR, o árbitro entendeu como agressão e expulsou Mateuzinho, que foi para o vestiário mais cedo.

Depois da pressão inicial dos visitantes, o Ypiranga começou a controlar a posse de bola e chegar com mais perigo ao ataque. Aos 29, Roger mandou uma pancada em direção ao gol e obrigou o goleiro Paulo Gianezine a espalmar para escanteio e evitar o empate.

Aos 34, foi a vez de Marinho receber na ala direita e finalizar cruzado para Gianezine fazer outra boa defesa e salvar o São Luiz novamente.

O Canarinho continuou levando perigo ao Rubro e criou outra oportunidade perigosa de balançar a rede. Aos 44 minutos, Lucas Ramos finalizou, mas foi interceptado pelo zagueiro adversário.

Pressão total do Ypiranga

Depois do intervalo, o Ypiranga voltou buscando a virada no placar e criou várias oportunidades no campo ofensivo. Aos cinco minutos, após troca de passes, Felipe Marques, de fora da área, mandou uma pancada na trave.

Aos 11, o Canarinho teve a melhor chance de furar a linha de meta de Gianezine. Rian cruzou para Cristiano, na pequena área, cabecear no travessão.

O São Luiz criou a primeira jogada no campo ofensivo na segunda etapa somente aos 20. Adailson avançou pela direita e, na hora na finalização, o zagueiro Rian interceptou com o braço. O árbitro foi para o VAR e marcou outro pênalti para o Rubro. Felipe Tontini cobrou no canto direito, mas o goleiro Edson defendeu.

O Ypiranga seguiu pressionando e, aos 25, depois de tantas tentativas, o finalmente conseguiu empatar a partida. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Galego recebeu na pequena área e mandou para o fundo da rede para deixar tudo igual: 1 a 1.

Aos 50, o Ypiranga teve a última oportunidade de buscar a virada no placar, mas não conseguiu. Após troca de passes, Cristiano recebeu na pequena área, e cara a cara com o goleiro Gianezine, finalizou para fora.

