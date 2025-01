Quem é o profissional de Marau que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 

André Mello chegou ao São Paulo em 2024. Arquivo Pessoal / Divulgação

Nenhuma equipe do Rio Grande do Sul estava na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou no sábado (25). Mas teve gaúcho conquistando o título. O gaúcho André Mello é o auxiliar do São Paulo, que venceu o Corinthians na final.

Mello é natural de Marau, no Norte do RS. Ele chegou ao São Paulo no ano passado para comandar o time sub-20. Antes, ele trabalhou nas categorias de base do Grêmio. Foi mais de uma década trabalhando nas categorias de base do Tricolor e a conquista de vários títulos.

Em 2024, se transferiu para o São Paulo. Por lá, conquistou o título da Copa do Brasil Sub-20 e, no sábado (25), a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O profissional participou do título do Tricolor paulista na Copa São Paulo. Arquivo Pessoal / Divulgação

— Me sinto muito orgulhoso de fazer parte de uma conquista tão grandiosa como é a Copa São Paulo. É a maior competição de base do mundo e ainda mais com uma camisa tão tradicional do futebol mundial — destacou André em entrevista à GZH.

Apesar de morar longe por conta dos compromissos profissionais e o extenso calendário do futebol de base, o profissional afirma que o vínculo com a sua cidade natal não diminuiu.

— Marau é minha terra querida, onde nasci e tenho grande parte dos meus familiares e amigos. Sempre que eu posso vou para “terrinha”.

Aos 39 anos e com dois títulos expressivos pelo São Paulo, André sonha com voos maiores no futuro.