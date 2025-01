Ypiranga lamenta decisão do VAR em pênalti não marcado; veja o vídeo

Felipe Marques sofreu uma falta na entrada da grande área. Reprodução, Youtube de GZH

A não marcação de um possível pênalti para o Ypiranga na partida contra o Avenida, neste domingo (26), causou indignação na direção do time de Erechim. Nas redes sociais, o clube repercute o lance com uma indagação: "E o VAR, serve pra quê?".

A situação aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Felipe Marques foi derrubado na linha da grande área, e o juiz Lucas Guimarães Rechatiko Horn chegou a assinalar penalidade máxima. Contudo, com auxílio do VAR, reverteu a decisão inicial.

Com o empate em 0 a 0, o Ypiranga conquistou o primeiro ponto no Estadual, mas segue na lanterna do Grupo B, atrás de Inter, Caxias e Pelotas.

Veja o lance