O que a súmula de São Luiz x São José diz sobre suposto caso de injúria racial 

O fato aconteceu no primeiro tempo do jogo entre São Luiz e São José, que terminou empatado em 1 a 1. Joelmir Scheleski / Agência JBS

O árbitro da partida entre São Luiz e São José, Érico Andrade de Carvalho, relatou na súmula o episódio de suposto caso de injúria racial. Durante a partida, que aconteceu no sábado (25), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, o atacante Douglas, do Zequinha, disse ter sido ofendido por torcedores do Rubro.

O fato aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. O jogador informou o juiz, que logo se encaminhou para comunicar ao delegado de partida sobre o ocorrido. Douglas afirmou que foi chamado de “macaco” por torcedores, mas não conseguiu identificar o agressor. A partida ficou interrompida por pouco mais de um minuto.

Na súmula, o árbitro detalhou o fato. No relatório, menciona que o atleta teria sido chamado de “gorila” por um torcedor do São Luiz. O juiz disse ainda que foi feito o “protocolo zero racismo”.

“Aos 12 minutos de partida, a mesma foi paralisada, devido o atleta de camisa número 9, da equipe do São José, senhor Douglas Felisbino de Oliveira se dirigir a mim, dizendo que teria sido chamado de 'gorila' por um torcedor da equipe do São Luiz. Me dirigi ao delegado da partida, fizemos o Protocolo Zero ao Racismo, não conseguimos identificar o agressor da injúria e após feito isso a partida transcorreu normalmente”, diz o documento.

Após a partida, o atacante Douglas alegou que esse tipo de caso é comum no Rio Grande do Sul. Apesar disso, estava em dúvidas se registraria o caso na polícia:

— Eu nunca tinha passado, nunca joguei no Rio Grande do Sul. Primeira vez que eu estou jogando no Gauchão. Já sabia que isso tinha acontecido com o Thiago Pedra, em Caxias. Infelizmente é recorrente aqui no Estado. Então é torcer que não aconteça de novo.