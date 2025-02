Em recomeço no Ypiranga, Jean Pyerre enfrenta Grêmio pela primeira vez: "Momento muito importante"

Atleta tem atuado como titular. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Depois de tantos percalços, Jean Pyerre se sente feliz. Adaptado ao Ypiranga, o meia de 26 anos vai enfrentar o Grêmio, clube onde despontou como promessa para o futebol, pela primeira vez na carreira, neste sábado (15), no Colosso da Lagoa.

Mais maduro, o ex-jogador do Grêmio se diz ansioso para reencontrar o Tricolor.

— É um momento muito importante pra mim. O pessoal vinha falando do jogo, desse possível reencontro desde quando eu permaneci no Ypiranga. Eu sempre tive o pensamento de como seria, nunca joguei contra o Grêmio, fiz toda minha base lá, toda a carreira praticamente — disse em entrevista exclusiva à Zero Hora e complementou:

— Obviamente, me sinto um pouco ansioso de reencontrar o pessoal, até porque vai ser uma experiência única, algo satisfatório para mim. Me sinto tranquilo também pelo trabalho que estamos fazendo, vai ser um grande jogo, grande oportunidade. Me sinto muito feliz.

Alegria e a felicidade recuperadas

Jean Pyerre diz ter se encontrado no clube de Erechim, recuperando o prazer de jogar futebol.

— Tenho valorizado muito o que o Ypiranga tem feito por mim. Me encontrei no Ypiranga, mas o clube me encontrou também e me ajudou para que eu buscasse essa melhor versão, alegre e feliz, sentindo prazer. Graças a Deus, eles conseguiram trazer isso de novo para mim. Tenho dito muito que eles têm me dado respaldo, me ajudado, encarado de maneira positiva. Quem não gosta de se sentir valorizado? O clube me dá esse valor, me ajuda — explicou.

Mesmo após retornar da aposentadoria, motivada por um quadro de depressão, o jogador ainda teve dificuldades. Mas, no Ypiranga, encontrou o carinho necessário para voltar a viver da bola.

— Eu tinha voltado a jogar e as coisas também não tinham acontecido como eu imaginei. Foi um momento árduo e aí começam aquelas ideias na mente de novo. Aqui o clube é muito família e isso me tocou muito e eu tento retribuir da minha melhor forma. Essa sequência também tem me ajudado a pegar confiança, dar resultado — reforçou.

Grêmio e Ypiranga se enfrentam neste sábado (15), às 16h30min, pela última rodada da primeira fase do Gauchão. O Tricolor já está classificado às semifinais, enquanto o clube de Erechim ainda busca uma vaga entre os quatro melhores.