Preocupada com inadimplência, Serasa volta a pagar parte da dívida de consumidores

A apreensão com juro e inflação altos – combinação fatal para a inadimplência – levou a Serasa Experian a retomar e ampliar o "auxílio-dívida" para o próxima feirão de renegociação, que começa na segunda-feira (17). O birô de crédito paga uma dívida de até R$ 100 para consumidores com mais de uma conta atrasada e que quitem no mínimo R$ 300 do que estão devendo, com Pix à vista pelo aplicativo da Serasa.

– Batemos recorde histórico de inadimplência e há risco de subir mais, 73 milhões de brasileiros viraram o ano com conta atrasadas – alerta o economista da Serasa, Luiz Rabi.

No Rio Grande do Sul, quase 2,5 milhões de consumidores se encaixam nos critérios do benefício. Cada um tem, em média, 3,7 dívidas. Aqui, a taxa de inadimplência está em 40% da população adulta.

Rabi assegura que o feirão exige boas condições dos credores que participam, com descontos reais na renegociação e não apenas alongamento de prazos. Em tempo: ele recomenda que não se comprometa mais de 20% da renda com dívidas, mais conservador do que a média dos educadores financeiros que sugerem 30%.

