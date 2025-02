Chuva provoca estragos em Venâncio Aires neste sábado, com diversos pontos de alagamento  

Ruas centrais de Venâncio Aires foram tomadas pela água rapidamente nesta tarde de sábado. Rita Heinen / Arquivo pessoal

Um temporal causou estragos neste sábado (15) em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Conforme a prefeitura, a chuvarada começou no início da tarde e, rapidamente, as ruas começaram a alagar. Praticamente todos os bairros registraram alagamentos, principalmente na região central do município.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Venâncio Aires, o problema foi causado pelo volume significativo de chuva em poucos minutos. Foram cerca de 60 a 70mm de precipitação.

Foram atingidas diversas casas, que tiveram os telhados danificados, e a água avançou para dentro de comércios no centro da cidade. O vento forte também contribuiu com os transtornos.

— Foram solicitados através do Corpo de Bombeiros nove chamados para lonas para telhados que foram atingidos por esse forte vendaval. Também o que nos gerou mais transtornos foram as partes da região central, com alagamentos com o comércio em pleno funcionamento nessa tarde de sábado — disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil de Venâncio Aires, Luciano Teixeira.

Vias interditadas

Algumas ruas foram bloqueadas por conta do excesso de água acumulado. As imagens mostram acúmulo de água em diversas vias no centro, como a General Osório e a Rua 1º de Março.

Conforme a prefeitura de Venâncio Aires, foram interditadas as ruas Júlio de Castilhos (cruzamento com a Voluntários da Pátria), o cruzamento da Rua General Osório com a Avenida Rupert Filho, cruzamento da rua General Osório com a Coronel Agra, e também as ruas Sete de Setembro, Jacob Becker e Silveira Martins.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil pede que os moradores não saiam de casa, exceto em caso de urgências. Até a noite deste sábado, equipes da Defesa Civil seguem nas ruas atendendo as ocorrências.

Chuva no RS

Porto Alegre também teve transtornos causados pela chuva, após temporal que atingiu a Capital por volta das 16h.