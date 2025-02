Avenida e Brasil de Pelotas empatam e disputarão o quadrangular do rebaixamento

Brasil de Pelotas dominou a partida, mas não conseguiu vencer. Pamela Silva / Avenida, Divulgação

Avenida e Brasil de Pelotas empataram em 1 a 1 no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, resultado que deixou as duas equipes entre as quatro piores da primeira fase do Gauchão. Agora, os dois times disputarão o quadrangular do rebaixamento para tentar permanecer na elite estadual.

O Nida encerrou a classificatória com a pior campanha geral, com apenas três pontos e na lanterna do Grupo A. Já o Xavante ficou em último do Grupo C, com sete pontos.

Pior time da competição, o Avenida quase abriu o placar com apenas quatro minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Caíque cabeceou e a bola acertou a trave.

A resposta do Xavante foi imediata. Higor Farias foi ao fundo e cruzou para Jota, que obrigou Rodrigo Mamá a fazer boa defesa. Aos 14 minutos, o Brasil de Pelotas pressionou e roubou a bola na entrada da área. Higor Farias arriscou, mas parou em Rodrigo Mamá.

Apesar do domínio dos visitantes, o Avenida conseguiu abrir o placar em um lance de bola parada aos 25 minutos. Bustamante cruzou e o zagueiro Rafael Klein cabeceou para fazer 1 a 0.

A mudança no placar não alterou a dinâmica da partida, e o Brasil de Pelotas deixou tudo igual. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Guilherme Cerqueira subiu mais do que a defesa do Avenida e deixou tudo igual: 1 a 1.

Segundo tempo

Destaque do primeiro tempo, o goleiro Rodrigo Mamá soltou a bola nos pés de Vini Charopem, que não aproveitou a chance.

Na busca pela vitória para fugir do quadrangular do rebaixamento sem depender de resultados paralelos, o Brasil de Pelotas parou, mais uma vez, em Rodrigo Mamá, que evitou um golaço de Higor Farias aos 31.