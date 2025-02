Ypiranga perde para o Grêmio e enfrentará o Monsoon no Troféu Farroupilha

Canarinho perdeu em casa para o Grêmio, na última rodada. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Mesmo com um jogador a mais, o Ypiranga foi superado pelo Grêmio na última rodada da primeira fase por 1 a 0, em Erechim. Com o placar, o Canarinho irá disputar o Troféu Farroupilha para disputar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

O time de Erechim terminou a primeira fase em quinto lugar, na classificação geral, com 12 pontos. Na semifinal do Troféu Farroupilha, enfrentará o Monsoon, que terminou em oitavo lugar com sete pontos.

O primeiro jogo será na quarta (19) ou quinta-feira (20), em Novo Hamburgo. A volta será no próximo fim de semana, em Erechim.

Ypiranga com um jogador a mais

O Grêmio começou melhor, jogando no ataque. Nos primeiros 15 minutos, o Tricolor já tinha criado duas boas chances e uma delas acertou a trave.

Aos 25, aconteceu um lance polêmico, que mudou o panorama do primeiro tempo. João Lucas sofreu a falta, mas ao cair teria deixado o braço, atingindo o rosto do jogador do Ypiranga. O VAR foi acionado e o árbitro expulsou o lateral-direito do Grêmio.

Com vantagem numérica, o Canarinho passou a dominar o meio-campo, mas tinha dificuldades para chegar ao ataque e finalizar em gol.

Tricolor eficiente

O segundo tempo demorou muito para começar. Isso porque os jogos da última rodada precisavam reiniciar ao mesmo tempo. No entanto, em uma das partidas a ambulância se ausentou do estádio e não pode recomeçar sem que ela retornasse ao estádio.

Depois de quase 30 minutos, a bola voltou a rolar. O Ypiranga começou a partida controlando as ações, enquanto o Grêmio explorava os erros do adversário para insistir nos contra-ataques.

Foi desta forma que saiu o gol do Tricolor. Monsalve investiu em uma jogada individual. Ele se livrou de Willian Gomes e do goleiro Edson e chutou para fazer 1 a 0.