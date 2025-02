As soluções encontradas pelo Caxias para chegar a mais uma semifinal 

Equipe grená pode se classificar até em caso de derrota em casa Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Mesmo com tantos desfalques e problemas para escalar o time nas sete rodadas disputadas até aqui, o Caxias chega na última partida da fase inicial dependendo apenas de si. Com exceção do trio da Série A do Brasileiro, é quem conseguiu construir a campanha mais consistente.

E isso ficou claro principalmente nos duelos diretos contra os rivais do Interior. Mesmo que ainda tenha muito a evoluir, o Caxias mostrou ser melhor, mais efetivo. É claro que, pensando em Série C de Brasileiro e Copa do Brasil, será preciso mais.

Dentro daquele que é o primeiro objetivo do ano, o Grená precisou encontrar soluções no elenco, administrar as carências e, de certa forma, se superar. Sendo assim, com o grupo mais encorpado neste momento e a confiança de quem não foi derrotado nesses duelos diretos, dá sim para confiar que o Caxias avance neste sábado.