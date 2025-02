Veja os objetivos de cada clube na última rodada da primeira fase do Gauchão

Caxias chega à oitava rodada com melhor segundo colocado, o que o classifica para a semifinal. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A última rodada da fase de grupos do Gauchão 2025 promete fortes emoções. Os seis jogos das 16h30min deste sábado (15) definirão as posições dos classificados às semifinais, ao Troféu Farroupilha e ao quadrangular do rebaixamento.

Inter, Juventude e Grêmio já se garantiram como primeiros colocados de suas chaves e disputam uma colocação mais alta no ranking geral. Caxias e Ypiranga lutam pela classificação como melhor segundo lugar.

O time de melhor campanha encara o melhor vice entre os três grupos, enquanto os outros dois líderes de chave se enfrentam por uma vaga na final.

Do 5º ao 8º colocado, estarão os classificados ao Troféu Farroupilha. O campeão levará uma vaga na Copa do Brasil 2026, além de possibilidade de vagas na Série D do Brasileirão do próximo ano.

Os posicionados do 9º ao 12º lugar geral brigarão contra o rebaixamento em um quadrangular.

Do que cada time precisa no Gauchão

Inter

O Colorado depende apenas de si mesmo para garantir a melhor campanha da primeira fase — e decidir sua vida em casa na sequência do estadual.

Com 17 pontos, basta uma vitória simples contra o Monsoon, no Beira-Rio, para concretizar a liderança. O empate pode servir, a depender de resultados paralelos.

Juventude

Contra o Pelotas, o Papo precisa vencer fora de casa para se manter ao menos na segunda posição geral. Neste cenário, caso o Inter tropece, os treinados de Fábio Matias poderão terminar na liderança. No momento, o clube da Serra tem 16 pontos.

Grêmio

Mesmo a três pontos do rival, o Tricolor ainda sonha com a melhor campanha da primeira fase. Para isso, precisa vencer o Ypiranga, em Erechim.

Além de um placar favorável como visitante, o Grêmio precisa que Inter e Juventude tropecem para alcançar o topo.

Caxias

A equipe treinada por Luizinho Vieira tem 13 pontos e recebe o São José no Centenário, precisando ganhar para garantir a classificação à semi.

Um empate e até uma derrota pode ser o suficiente, mas, neste cenário, o Ypiranga não poderia levar a melhor contra o Grêmio. Caso a equipe de Erechim vença, o time grená jogaria a Taça Farroupilha.

Ypiranga

A missão é difícil, mas o Canarinho, que soma 12 pontos, chega para o duelo com o Grêmio precisando vencer.

Além disso, torce por um resultado adverso do time grená. Se isto não acontecer, se contentará com a disputa a Taça Farroupilha.

Guarany de Bagé

O clube de Bagé já se garantiu como segundo colocado do Grupo A, com nove pontos, mas não consegue mais alcançar a pontuação do Caxias.

Com isso, jogará a Taça Farroupilha decidindo tudo em casa caso confirme os três pontos contra o São Luiz, no Estrela D'Alva.

Monsoon

O time de Porto Alegre ameaça a posição do Guarany. Com sete pontos, precisa vencer o Inter fora de casa e torcer por um tropeço do clube de Bagé se quiser a vantagem de decidir em casa na próxima fase.

Porém, o foco é simplesmente evitar o quadrangular do rebaixamento, do qual ainda não escapou completamente.

Brasil de Pelotas

Com seis pontos, o Brasil de Pelotas é o oitavo colocado no geral e chega na última rodada precisando pontuar contra o Avenida, fora de casa, para garantir permanência na elite de forma antecipada.

Se não tiver êxito, o Xavante dependerá de outros jogos para não precisar disputar o quadrangular da sobrevivência.

Pelotas

Assim como o rival, o Pelotas soma seis pontos e é o time no ranking geral que abre o quadrangular do rebaixamento.

Diante da sua torcida contra o Juventude, o time amarelo e azul necessita de um resultado positivo e outros paralelos para jogar a Taça Farroupilha.

São Luiz

Mais uma equipe com seis pontos, mas que está atrás no saldo de gols. O São Luiz tem a dura missão de enfrentar o Guarany, em Bagé, na última rodada.

Se vencer, poderá ultrapassar o próprio adversário, dependendo também dos outros resultados.

São José

Somente quatro pontos e um jogo duro contra o Caxias, fora de casa. Este é o cenário do São José para a última rodada do Gauchão.

A equipe da Capital até pode conseguir avançar à zona de classificação à Taça Farroupilha, mas precisará fazer o que não conseguiu até agora na competição: vencer.

Avenida

Outro time que ainda não venceu na competição foi o Avenida. Com apenas dois pontos na tabela, a equipe de Santa Cruz chega para o duelo com o Brasil sem ter como escapar do quadrangular do rebaixamento.

Os jogos da oitava rodada

Caxias x São José

Guarany de Bagé x São Luiz

Inter x Monsoon

Pelotas x Juventude

Ypiranga x Grêmio

Avenida x Brasil de Pelotas