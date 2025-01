Em jogo com dois tempos distintos, Caxias reage e derrota o Brasil-Pel no Centenário

Caxias vence a primeira partida do ano jogando no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não teve vida fácil na estreia em casa no Gauchão, mas venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 4 a 2 na noite desta quarta-feira (29). Após ter dois tempos bem distintos, o Grená conquistou três pontos importantes na tabela.

O time de Luizinho Vieira teve 12 minutos impressionantes no começo do jogo e fez o gol cedo, com Alisson. Porém, depois a intensidade despencou e o Brasil encaixou a marcação. Com problemas no meio-campo, o Grená viu o Brasil ir para o intervalo vencendo por 2 a 1. O comandante fez um ajuste fino e o Caxias conquistou a vitória com gols de Iago, Nescau e Richard.

O próximo compromisso do Caxias também é no Estádio Centenário. Agora é tudo Ca-Ju para o Grená. No sábado (1º), às 20h30min, o clássico 289 marcará a quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

O JOGO

O time de Luizinho Vieira começou intenso. Logo nos segundos iniciais já se viu a postura do Grená. A equipe foi para dentro do Brasil em velocidade. Com 1min30, o goleiro Wellington Santana, do Brasil, caiu em campo fazendo cera. E não precisou muito para a torcida do Caxias explodir de alegria no primeiro jogo do ano no Centenário. Após cruzamento de Thiago Ennes, o zagueiro Alisson acertou uma cabeçada certeira, no canto do goleiro Xavante, para fazer 1 a 0 para o time da Serra.

Depois do gol cedo, o Brasil buscou atacar e a intensidade do Grená diminui. Contudo, até os 20 minutos a equipe não sofreu riscos. Mas, o Caxias também não finalizou no gol. E o deixar a bola com adversário custou caro ao time de Luizinho. Aos 26 minutos, DG limpou dois marcadores e bateu forte, no alto, para empatar a partida. O placar do Centenário apontou 1 a 1.

O Caxias chegou a ficar na frente do placar novamente aos 31 minutos. Gustavo Nescau recebeu em velocidade e deu assistência para Richard colocar para a rede, porém, na origem do lance, Nescau estava impedido. Com passar dos minutos, o duelo ficou mais truncado e com muitas faltas. Aos 43 quem criou a melhor chance foi o visitante. Mayco Félix, em impedimento, entrou na cara do goleiro e o camisa 31 grená salvou. A resposta do Grená veio na sequência. Richard finalizou cruzado e quase encontrou a gaveta do goleiro Xavante.

E o duro golpe veio no minuto final antes do intervalo. Juliano Fabro recebeu, sem marcação, e chutou na saída de Matheus Emiliano para fazer a virada, 2 a 1 para o Xavante. O Caxias foi para o vestiário sob vaias, as primeiras do ano em casa.

VIRADA GRENÁ

Para voltar a ter força no meio-campo, Luizinho sacou o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Lorran. Dois volantes construtores entraram, Pedro Cuiabá e Vini Guedes. Aos 5 minutos, uma boa chance para o Caxias empatar. Nicholas arriscou uma cobrança de falta frontal, mas a bola subiu demais e foi para longe. E quase o Grená empatou com Nicholas novamente. Na meia-lua, o armador bateu de primeira, a bola desviou no zagueiro do Brasil e passou perto da trave, aos 12 minutos. Depois, Thiago Ennes recebeu cruzamento de Kelvyn. A finalização no bico da pequena área teve a boa defesa do goleiro Wellington, do Brasil.

Se por baixo a dificuldade estava grande, foi no cruzamento do centroavante Gustavo Nescau que o empate chegou. O camisa 9 levantou para Iago, de cabeça, acertar a trave e a rede. Aos 17 minutos, o 2 a 2 levantou novamente a torcida. Três minutos depois a virada aconteceu. Gustavo Nescau pegou uma bola mal cortada para colocar no canto do goleiro Santana. Na marca do pênalti, o jogador concluiu forte, rasteiro e 3 a 2 para o Grená. Aos 30, faltou pouco para Gabriel Lima empatar. Segundos após entrar, ele entrou em velocidade, invadiu a área e chutou, mas a bola ficou com goleiro adversário.

TRANQUILIDADE E VITÓRIA

E para dar tranquilidade ao torcedor, depois de sofrer no primeiro tempo, Richard levou uma madeirada de Áquila. No pênalti, o atacante mesmo foi para a bola e finalizou no lado direito do goleiro para fazer 4 a 2 no Centenário, aos 35 minutos do segundo tempo.

O Brasil não ofereceu riscos ao time do Caxias, muito diferente dos primeiros 45 minutos do confronto. Méritos ao técnico Luizinho Vieira, que ajustou a equipe na volta do intervalo. Nos instantes finais, o Caxias seguiu marcando bem e buscando o quinto gol. Após um susto na etapa inicial do jogo, a torcida terminou a partida feliz com a vitória. Agora, o foco é no Ca-Ju 289.

FICHA TÉCNICA

Caxias 4x2 Brasil de Pelotas

Gauchão - 3ª rodada

Estádio Centenário

Caxias

Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas, Alisson e Marcelo Nunes (Vini Guedes, intervalo); Lorran (Pedro Cuiaba, intervalo), Kelvyn e Nicholas (Paulinho, 38/2º); Iago (Gabriel Lima, 29/2º), Richard e Gustavo Nescau. Técnico: Luizinho Vieira

Brasil-Pel

Wellington Santana; Murillo Lima (Danilo, 38/2º), Guilherme Cerqueira, Áquila e Higor; Juliano Fabro, João Victor Araújo e Kauê (Bruno, 23/2º); DG (Charopen, 23/2º), Histone (Farias, 26/2º) e Mayco Félix (Moysés, 36/2º). Técnico: William De Mattia