Goleiro do Caxias tem lesão confirmada e passará por cirurgia

Thiago Coelho começou a temporada como titular. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias tem um problema a resolver para a sequência do Brasileirão. O goleiro Thiago Coelho realizou exames e teve uma lesão de menisco confirmada. O jogador será encaminhado para uma artroscopia, que é um procedimento cirúrgico

O goleiro sentiu na véspera do confronto diante do Grêmio, na última atividade antes da viagem para Porto Alegre, no trabalho de sábado passado.

A suspeita é de lesão no menisco do joelho foi confirmada. Inicialmente se cogitou lesão ligamentar, algo que seria mais grave e com tempo de recuperação bem maior. Porém, Thiago Coelho só deve voltar a ficar à disposição para a disputa da Série C do Brasileirão. Assim, o técnico Luizinho Vieira tem como opções Matheus Emiliano, Victor Golas e Ronaldo.

O zagueiro Lucas Cunha teve uma luxação no ombro direito e está fora da partida contra o Brasil-Pel. Inicialmente, não precisa de cirurgia.

Já o atacante Welder sentiu a coxa no treino de terça-feira (28). Ele foi para o vestiário com dificuldades para caminhar e deve ficar fora do jogo diante do Brasil-Pel.