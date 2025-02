Torneio internacional que revelou João Fonseca entra na reta final no Recreio da Juventude

João Fonseca, 18 anos, é a grande sensação do tênis na atualidade. Campeão do ATP 250 de Buenos Aires, ele tornou-se o mais jovem tenista brasileiro a conquistar um torneio da elite profissional. E o seu início aconteceu na Brasil Juniors Cup, uma das maiores competições juvenis da América do Sul na modalidade. Esse evento acontece em Caxias do Sul, no Recreio da Juventude, até o próximo domingo (23).

— Nós tínhamos, no passado, muitos grandes jogadores nessa competição, e qualquer um desses jogadores pode ser muito grande no futuro. João Fonseca ganhou um circuito da Cosat na Bolívia quando tinha 14 anos. As pessoas não sabiam que João Fonseca ia ser tão grande. Isso pode acontecer com qualquer um desses jogadores que aqui estão — comentou Rodrigo Valdebenito, gerente técnico da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat).

O Recreio da Juventude, com 11 quadras de saibro, é umas sedes da Brasil Juniors Cup — Porto Alegre e São Leopoldo abrigam outras categorias da disputa. O evento na Serra reúne os melhores tenistas juvenis das categorias de 14 e 16 anos. São 600 pessoas, entre atletas, técnicos e comissões, que movimentam o turismo esportivo local.

Os jogos da competição acontecem até o próximo domingo e são abertos ao público, mediante apresentação de documento na portaria do clube. As fases finais iniciam nesta quarta-feira (19).

— Um evento importante pro município, e que muitas vezes o público em geral não percebe. A gente vê aqui pelo clube vários países diferentes vindo pra Caxias. O nível técnico é um dos melhores. A estrutura física que tem o Recreio da Juventude pra receber um evento deste tipo é, sem dúvidas, uma das maiores do estado — comentou Gabriel Citton, diretor de esportes do Recreio da Juventude.

Brasil Juniors Cup, um dos maiores competições de tênis juvenil da América do Sul, acontece em Caxias do Sul, no Recreio da Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O torneio Brasil Juniors Cup é um evento de grande tradição no calendário de tênis juvenil e reúne jovens talentos de todo o mundo. Além disso, serve de vitrine para futuros atletas profissionais.

— O nosso clube é um dos maiores e melhores do Brasil. Para nós, do departamento de tênis do Recreio, é de suma importância receber esses eventos. A gente precisa conseguir trazer para cá. Já é o terceiro ano seguido que estamos sediando a Brasil Juniors Cup. O clube tem toda a estrutura necessária. Nós temos atletas que também disputam esse torneio. Então, para nós, é interessante receber o evento aqui. Para a comunidade de Caxias também, porque movimenta toda a economia, a rede hoteleira, restaurantes — analisou Giovani Serafin, coordenador técnico do Departamento de Tênis do Recreio da Juventude.

O impacto de João Fonseca

A Brasil Juniors Cup serviu para o desenvolvimento de João Fonseca, que nesta semana disputa o Rio Open. O jovem tenista recolocou o esporte em evidência no país.

— Para quem trabalha com tênis, está sendo um sonho o que está acontecendo com o João Fonseca. Ele é um menino que começou disputando, fazendo aula, assim como as nossas crianças. Começou disputando torneios a nível regional. Ele foi se desenvolvendo com o tempo, e no momento em que ele começou a competir em um pouco mais alto nível, ele também disputou eventos como esse. Ele jogou a Brasil Juniors Cup, só que nos anos que ele jogava 14 a 16, o evento não era aqui em Caxias, era em Porto Alegre. Então, ele jogou lá. Mas ele já esteve em Caxias disputando outros eventos também. Ele jogou um brasileiro que teve no Recreio Cruzeiro. Então, hoje, ver todo o desenvolvimento dele e onde ele está chegando tão cedo, com 18 anos, para nós é muito bom. Já causa um impacto nos nossos atletas, nas nossas crianças, nas escolinha — finalizou Giovani Serafin.