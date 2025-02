"Ele está no nosso radar", afirma vice do Juventude sobre atacante de clube paulista

Centroavante Carlão também tem passagem pela Arábia Saudita . Rodrigo Corsi / Agência Paulistão

Enquanto o foco do elenco de jogadores e da comissão técnica do Juventude é o Grêmio nas semifinais do Gauchão e a estreia na Copa do Brasil, o departamento de futebol também tem que pensar além. Com poucos recursos para investir no futebol, o clube busca chegar na frente dos adversários e garimpar o mercado da bola em busca de nomes para a sequência da temporada.

Um dos nomes no radar do Juventude é do centroavante Carlão, 32 anos. O atleta pertence ao Noroeste e disputa a primeira fase do Paulistão. Com sete pontos no C, a equipe irá se despedir do Estadual no final de semana, pois não tem mais chance de classificação à segunda fase do Paulistão.

— Quanto à questão do Carlão ou digamos de qualquer atleta a gente sabe que o Campeonato Paulista é o principal campeonato do futebol brasileiro e até por conta da cota de televisão que os clubes têm. A gente tem alguns nomes elencados, mas não tem nenhum acerto. E o nome do Carlão é um nome que surgiu também uma situação e ele está no nosso radar assim como outros outros atletas ali do Campeonato Paulista e não é só centroavante — admitiu Almir Adami, vice de futebol do Juventude.

Inicialmente, o Juventude não tinha o planejamento de trazer reforços para a reta final do Gauchão 2025. A única situação foi do zagueiro Kawan que veio após o alto número de lesões no sistema defensivo e a saída de Danilo Boza para o futebol japonês.

— No nosso planejamento a gente não tinha citado ou não tinha elencado essa possibilidade de trazer mais um atleta para o Campeonato Gaúcho. Nós tivemos que trazer sim o Kawan até pela necessidade e pelas lesões que os nossos zagueiros tiveram e além da venda do Boza. Então isso aí foi algo que nos determinou. A gente teve que priorizar a vinda de um zagueiro — comentou o Adami ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

CARLÃO EM NÚMEROS

Na temporada de 2025, o centroavante Carlão tem 10 jogos e cinco gols marcados pelo Noroeste no Paulistão. Na temporada passada, o atleta foi eleito o craque do Campeonato Paulista A2. Ele foi o artilheiro do certame com 11 gols assinalados.