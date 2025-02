Com equipes bem diferentes da final de 2024,  Juventude e Grêmio duelam para retornar à decisão

Juventude e Grêmio fizeram a final do Gauchão no ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

Não é novidade o confronto entre Juventude e Grêmio nesta temporada. No próprio Campeonato Gaúcho, ambos já duelaram e o Verdão levou a melhor com a vitória pelo placar de 2 a 0, no dia 5 de fevereiro, no Alfredo Jaconi. Agora, as equipes se enfrentam em dois jogos valendo vaga à final do Gauchão 2025.

Na temporada de 2024, o alviverde e o tricolor protagonizaram a final do Gauchão. Após um empate sem gols em Caxias do Sul, o Grêmio venceu por 3 a 1, na Arena, e ficou com a taça. A fotografia dos dois times mudou muito de uma temporada para a outra, a começar pelo comando. Nos dois, os treinadores não estão mais nos clubes. Roger Machado deixou o Juventude ainda na temporada passada e Renato Portaluppi ao fim do mesmo ano.

Do time da final na casa gremista, o Juventude conta com apenas dois remanescentes na linha defensiva, o zagueiro Rodrigo Sam e o lateral Alan Ruschel. No meio-campo, o maior número de remanescentes, com Jadson, Mandaca, Jean Carlos, Caíque e Nenê. No ataque, Erick Farias e Gilberto estiveram em campo.

Se o torcedor fizer a comparação quanto aos titulares de hoje, apenas o volante Jadson e o atacante Erick tem presença garantida no jogo de ida da semifinal do Gauchão, no sábado (22), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre. Jean Carlos e Mandaca disputam vaga no meio-campo.

No lado tricolor, a mudança também foi grande, começando pelo técnico Gustavo Quinteros. Do setor defensivo que iniciou a final no ano passado, apenas os laterais João Pedro e Mayk e o zagueiro Kannemann ficaram. Do meio-campo da final, Villasanti segue, assim como Dodi, Pepê e Cristaldo. No ataque, apenas Pavón permanece no elenco.

Uma curiosidade entre as equipes é que no banco de reservas ficaram três jogadores que foram mais aproveitados neste começo de temporada. Do lado do Ju, o zagueiro Abner virou titular da equipe. Já no lado do Grêmio, Rodrigo Ely começou quatro jogos entre os titulares e em um entrou no decorrer. A outra novidade foi o goleiro Gabriel Grando, titular em seis jogos.

FINAL GAUCHÃO 2024

TIMES

JUVENTUDE

Gabriel Vasconcellos; João Lucas (Kleiton), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson (Mandaca), Caíque, Jean Carlos (Erick Farias); Lucas Barbosa (Nenê), Edson Carioca (Rildo) e Gilberto. Técnico: Roger Machado

GRÊMIO

Caíque; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Mayk; Pepê (Dodi), Villasanti, Cristaldo (Du Queiroz); Pavón (Nathan Fernandes), Gustavo Nunes (Soteldo) e Diego Costa (JP Galvão). Técnico: Renato Portaluppi

Remanescentes dos relacionados da final

Juventude

Rodrigo Sam (DM)

Abner

Alan Ruschel

Kelvi

Jadson

Mandaca

Caíque (DM)

Jean Carlos

Nenê

Erick Farias

Grêmio