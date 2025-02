Sub-20 e Sub-17 do Juventude se apresentam para a temporada 2025

Sub-17 alviverde terá três competições em 2025. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Nesta terça-feira (18), os atletas das categorias de base do Juventude iniciaram os treinamentos no Campo da Fras-Le Mobility. Com novidades no calendário, as categorias sub-20, treinada por Filipe Dias, e sub-17, comandada por Marcio Ebert disputarão competições a nível estadual e nacional em 2025.

Como o Juventude entrou, no final de 2024, para a lista dos 20 melhores clubes no ranking realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as categorias sub-20 e sub-17 disputam o Campeonato Brasileiro neste ano. A competição inicia, para o sub-20, dia 12 de março e tem a decisão marcada para o dia 03 de setembro. O sub-17 começa 13 de maio e se estende até 21 de outubro.

Com a conquista do Gauchão em 2024, a equipe sub-17 também disputará a Copa do Brasil, com a primeira fase iniciando no dia 11 de março.

Para o Campeonato Gaúcho, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as datas base de início da competição. O sub-20 deve iniciar em 20 de abril e finalizar 20 de julho. O sub-17 começa 12 de abril e tem final prevista para 12 de julho.