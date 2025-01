Caxias inaugura nova sala de imprensa e presidente se emociona ao falar de dirigente homenageado

Espaço novo será utilizado pela imprensa já no jogo contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (29), pelo Gauchão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias inaugurou a nova sala de imprensa do Estádio Centenário na noite desta terça-feira (29). A cerimônia contou com as presenças do presidente Roberto de Vargas, vices Maurício Grezzana e Jaime Bellicanta, demais dirigentes, conselheiros, do vice-prefeito de Caxias do Sul Edson Néspolo e toda a família do ex-presidente do clube, Vitacir Pellin, homenageado na noite.

O novo espaço é quatro vezes maior que a antiga sala de imprensa e conta com um moderno painel de led, sistema de som, dois banheiros e iluminação especial. A sala ainda possui tratamento acústico, sem reverberação do som, como ocorria na antiga. O outro espaço ficará para o time visitante e também de apoio aos demais profissional em dias de jogos.

A nova sala recebeu o nome de Vitacir Pellin, falecido em 2024 aos 73 anos. Ele lutava contra um câncer. O dirigente comandou o grená em 2019, ano da conquista do título do Interior Gaúcho. Além disso, também fez parte do departamento de futebol um ano antes.

HOMENAGEM

A família de Pellin esteve presente na inaguração. Ao falar sobre o ex-presidente, Roberto De Vargas se emocionou, pois lembrou de um amigo que dedicou uma vida ao Caxias.

- Antes quando a gente escutava o rádio, não estava legal, não se escutava, tinha muito chiado, muita interferência. Quando eu assumi aqui, cara, eu tive uma ideia, junto com outras pessoas, de fazer uma sala de imprensa, e naquele momento me veio o Vitacir. Ele é um amigo que pouca gente tem. Sério, honesto. E ele dedicou aqui ao Caxias décadas, tirando dinheiro todo mês do bolso, e não reclamava. Estava sempre bom para ele. Pessoas como essas poucas vezes se encontram na vida, e a gente tem que ressaltar. O Vitacir faz falta e vai fazer falta sempre - declarou o presidente, emocionado.

Na oportunidade também foi descerrada uma placa com o nome do ex-Presidente grená. A filha do ex-dirigente, Cíntia Pellin, falou da paixão do pai pelo Caxias.

- Independente de onde ele estava, ele fazia tudo com o maior amor, com o maior carinho e dedicação. Ele era muito apaziguador. Então, acho que fez com que ele deixasse esse legado todo. Teve uma trajetória muito longa aqui dentro do Caxias começando como torcedor desde pequeno, que veio lá do meu avô - declarou a filha.

HONRADOR DA HISTÓRIA

A relação de Vitacir Pellin com o Caxias começou ainda na década de 80, quando já participava de reuniões envolvendo os sócios do clube. Em 1996, iniciou seu trabalho como dirigente nas áreas de marketing, social, futebol e patrimônio. Em 2015, na gestão do então presidente Maurício Grezzana, Vitacir começou a fazer parte do grupo gestor que comanda o clube até hoje. Em 2018, integrou o departamento de futebol.

Vitacir Pellin foi empossado como presidente do Caxias no dia 13 de novembro de 2018. Ele substituiu Roberto Delazzeri no cargo. Fora dos gramados participou de grandes eventos, como o Galerinha Grená que reuniu mais de 1000 crianças no Estádio Centenário, em campanha com o Rosa Grená e Conselho Jovem.