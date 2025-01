Técnico do Caxias indica mudanças na equipe e pode ter atacante como desfalque de última hora

Atacante Welder treinou em uma posição diferente nesta terça. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias/Diulgação

Para a estreia em casa na competição, o Caxias deve ter mudanças no time que enfrenta o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (29), às 21h30min, no Estádio Centenário.

A última atividade antes do confronto foi realizada na tarde desta terça-feira (28) e sofreu alterações pela forte chuva que caiu na cidade. O trabalho que seria no campo do Centenário passou para o CT Baixada Rubra. A ideia era fazer uma atividade de reconhecimento, pois o gramado passou por melhorias na pré-temporada e não foi possível treinar antes.

O técnico Luizinho Vieira indicou algumas mudanças de nomes e táticas no time. No gol, o trabalho começou com Matheus Emiliano e depois alternou com Victor Golas e Ronaldo Zílio. Thiago Coelho tem suspeita de lesão no menisco do joelho.

Na zaga, Alisson foi o escolhido para estar ao lado de Douglas. Nas laterais, nenhuma alteração em comparação ao último jogo. No meio-campo, Kelvyn foi a novidade, com Lorran na primeira função e Nicholas na armação.

No ataque, a alteração mais significativa. Gustavo Nescau começou entre os titulares e como jogador de referência. Desta forma, Welder foi deslocado para a direita. Richard completou o ataque.

DÚVIDA E DESFALQUES

No fim da atividade, um susto. Depois que alguns atletas foram para o vestiário, um grupo seguiu em campo para treinar cobranças de pênaltis. Eram três batidas para cada. O último da fila era o centroavante Welder. Após chutar com força, o atleta sentiu o lado direito do quadril e caiu no campo. Ele foi para o vestiário com dificuldades para caminhar. Assim, se torna uma dúvida para a partida. Caso não jogue, Gabriel Lima e Iago são as alternativas ao técnico Luizinho Vieira.

Não treinaram nesta terça-feira o zagueiro Lucas Cunha, com desconforto no ombro, o meia Tomas Bastos, que sentiu a panturrilha, e o atacante Calyson, que estava na transição.