"Em relação à ideia de jogo, o time está pronto para o Ca-Ju", garante técnico do Caxias 

Técnico Luizinho Vieira comandará treino fechado antes do Ca-Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias se reapresentou nesta quinta-feira (30) após vencer o Brasil de Pelotas, na noite anterior, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe superou o Xavante, de virada, por 4 a 2. Contudo, mais uma vez o time apresentou dois tempos distintos em campo.

O trabalho desta quinta foi fechado para a imprensa, assim como será o sexta-feira, que irá definir a equipe que entra em campo diante do Juventude, sábado (1º), às 20h30min, no clássico Ca-Ju, no Estádio Centenário. O técnico Grená garante que o time está pronto para o duelo que virá pela frente.

— Na verdade a gente teve sete semanas de pré-temporada. Então, em relação à ideia de jogo, o time está pronto já para o Ca-Ju. O treinamento é descansar eles. A gente tem um prejuízo de algumas peças. Que são importantes. Mas enfim, o Juventude na verdade fez um time misto. E tirou peças importantes, como o Ênio e o Jadson com 15 minutos do segundo tempo, pensando no clássico — afirmou Luizinho Vieira, que completou:

— Sábado é jogo grande. É clássico. Torcedor tem que vir fazer a diferença de novo. Casa cheia para gente poder juntos fazer um grande jogo.

MUDANÇAS NO TIME?

O meio-campo do Caxias no primeiro tempo com o Brasil de Pelotas não encaixou. Lorran e Kelvyn não conseguiram ter poder de marcação. O lateral-esquerdo Marcelo Nunes novamente não teve uma boa atuação defensiva. As alterações de Luizinho surtiram efeito. Resta saber se ele vai mantê-las para o Ca-Ju 289.

As entradas de Vini Guedes e Pedro Cuiabá equilibraram o meio-campo. Assim, Kelvyn foi empurrado para a sua posição de origem, na lateral esquerda. No ataque, Iago ganhou pontos com o gol e Gustavo Nescau teve melhor apresentação na comparação com Welder.