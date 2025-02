Juventude amplia contrato de jovem zagueiro; saiba tempo e valores da multa

Abner em treinamento no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Aos 20 anos, o zagueiro Abner tem sido titular do Juventude na temporada 2025. O jovem já disputou seis jogos, todos iniciando os duelos, e marcou dois gols, sendo um no clássico Ca-Ju e outro diante do São José. Recentemente, o jogador e o clube acertaram a ampliação de contrato e o um novo valor da multa rescisória.

Abner é natural do Rio de Janeiro, passou pela base de Bangu e América-MG, até chegar ao Juventude em 2023. No ano passado, ele recebeu a primeira oportunidade no time principal, sob o comando do técnico Roger Machado. Foram cinco jogos, sendo dois contra o Inter na terceira fase da Copa do Brasil.

Agora, o zagueiro tem contrato com o Juventude até dezembro de 2027. Anteriormente, era até o fim de 2026. A renovação anterior tinha sido assinada no final do ano passado. Nos últimos dias, a direção do Juventude e o staff do atleta realizaram uma nova ampliação.

A multa rescisória passou de R$ 8 milhões para R$ 20 milhões para clubes brasileiros e para 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões) para o exterior.