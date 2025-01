"Eu tenho casca para poder segurar isso", afirma técnico do Caxias sobre vaias e cobranças

Técnico Grená comentou sobre o momento de turbulência no intervalo. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O técnico Luizinho Vieira venceu a primeira partida, no Estádio Centenário, no comando do Caxias. A vitória por 4 a 2 sobre o Brasil-Pel foi com drama e sofrimento. O time saiu na frente logo aos seis minutos de jogo, mas sofreu a virada antes do intervalo. Na ida para o vestiário, uma sonora vaia da torcida e uma forte cobrança recaiu sobre os jogadores. Após o jogo, o treinamento comentou:

— O torcedor cara o que me xingou hoje. Mas eu amo isso. Porque eu sei que é paixão. É a mesma paixão que eu sinto. Falar pro torcedor que eu sou o primeiro torcedor, que claro que eu tenho que ter equilíbrio das ações pra gente poder reverter uma situação quando tá difícil. Toda vez que o time jogar mal. Pode vir atrás de mim aqui me xingar. Eu tenho casca pra poder segurar isso. E deixo os atletas porque isso atrapalha — declarou Luizinho.

Na volta do intervalo, o time do Caxias reagiu e mandou no segundo tempo. A equipe conseguiu reverter a desvantagem e virar a partida para sair com os três pontos. O técnico revelou como tratou das vaias junto ao elenco no intervalo: