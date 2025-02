"O nosso gramado é um dos melhores do Brasil e é natural", defende volante do Juventude

Vista aérea do Estádio Alfredo Jaconi.

Na última semana, uma discussão sobre gramados sintéticos e naturais tomou conta do futebol brasileiro. Jogadores como Neymar, Lucas Moura, Gabigol e Bruno Henrique se manifestaram contra o gramado sintético, alegando afetar a dinâmica de jogo.

O Juventude utilizou da polêmica para valorizar seu gramado natural, através das redes sociais. O Estádio Alfredo Jaconi recebeu elogios do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, nas temporadas passadas.

Jadson, volante do Verdão, se posicionou em relação a discussão sobre os gramados:

— O nosso gramado é um dos melhores do Brasil e é natural. Eu prefiro natural. Porque eu sei que tem alguns clubes que prezam pelo show, pelo entretenimento além do futebol. Mas nós somos um clube de futebol. E o futebol se joga, desde quando a gente sabe do futebol, ele é jogado em grama natural. Então, eu apoio 100% que os clubes adotem o gramado natural — ressaltou o volante alviverde.