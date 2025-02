"Eu não quero brigar com o torcedor, eu sei a força que eles têm", afirma técnico do Caxias sobre as críticas ao time

Luizinho Vieira pediu para que ambiente agrupasse em torno do momento vivido pelo clube. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Uma cena chamou a atenção de todos no Estádio Centenário na partida entre Caxias e São José, pela última rodada da 1ª fase do Gauchão 2025. Inconformados com o rendimento da equipe quando o duelo estava em 0 a 0, alguns torcedores cobraram atitudes do técnico Luizinho Vieira que revidou fazendo gestos à torcida e teve que ser contido pelo seu auxiliar.

Passados alguns dias desde então, o treinador voltou a comentar sobre o assunto nesta sexta-feira (21) em entrevista coletiva pré-jogo com o Inter, pela fase semifinal do Campeonato Gaúcho.

— No primeiro momento, eu fui muito cobrado pelo rendimento e faz parte do processo, a torcida cobrou e eu sei o poder da torcida, até li algumas críticas em relação a isso, que são pertinentes. Mas o que o torcedor tem que entender, eu não quero brigar com o torcedor, muito pelo contrário, eu sei a força que eles têm, eu quero agrupar, eu quero que a gente canalize essa cobrança para o lado positivo. De construir um time, o acesso para a Série B, que é o que eu sempre falei, que é o que todo mundo quer aqui — apontou o treinador.

Por mais que o foco principal do clube e da torcida em 2025 seja a disputa da Série C do Brasileiro, Luizinho deu o recado:

— Eu vou abastecer o carro, o pessoal fala isso (sobre o acesso à Série B), eu vou no supermercado, o pessoal fala isso, e não tenha dúvida que a comissão técnica, essa gestão, o que a gente montou estão obcecados em buscar a Série B, só que são processos. E o processo do Estadual é o objetivo maior que a gente atingiu, de poder chegar aqui, mas eu vou abrir mão da semifinal? Não, muito pelo contrário, mas a gente tem que ser inteligente, de poder fazer um bom jogo e obviamente tentar levar para o Beira-Rio uma vantagem — admitiu Luizinho.