Equilibrado: saiba quem leva vantagem no histórico dos clássicos Ca-Jus

Equilíbrio marca histórico de confrontos das duas equipes. Porthus Junior / Agencia RBS

A maior rivalidade do Interior do Rio Grande do Sul estará uma vez mais frente a frente. Caxias e Juventude se enfrentam neste sábado (1º) pela 4ª rodada do Gauchão 2025. O duelo ocorre às 20h30min no Estádio Centenário.

O Grená vem de uma virada importante sobre o Brasil-Pel, em casa, por 4 a 2. A equipe de Luizinho Vieira ocupa o segundo lugar do Grupo B, com seis pontos, e hoje seria uma das equipes classificadas às semifinais.

Já o Verdão ganhou no sufoco do Guarany-Ba, no Alfredo Jaconi, por 1 a 0, e também chega embalado para o clássico. O time de Fábio Matias está na liderança do Grupo C, com seis pontos.

Segundo dados do historiador e escritor, Gustavo Côrtes, autor do livro "Clássico Ca-Ju: Paixão e Rivalidade", o duelo de sábado será o de número 289 entre as duas equipes.

Nos dados gerais, o Juventude leva vantagem com três vitórias a mais: 96 a 93. Mas quando se trata de Campeonatos Gaúchos, o Caxias venceu mais clássicos: 33 a 24.

O último encontro entre os dois clubes ocorreu há quase um ano, no dia 29 de fevereiro de 2024 e foi válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho.

O Caxias, do então estreante técnico Argel Fuchs, largou na frente aos 25 minutos em um chute forte do atacante Gabriel Silva; o Ju, comandado por Roger Machado, chegou ao empate aos 32 da etapa final com Gilberto, após bela jogada de Mandaca na linha de fundo.

Números do Ca-Ju

:: Clássicos disputados: 288

:: Vitórias do Caxias: 93

:: Vitórias do Juventude: 96

:: Empates: 99

:: Gols do Caxias: 373

:: Gols do Juventude: 387

Em campeonatos Gaúchos

:: Clássicos disputados: 98

:: Vitórias do Caxias: 33

:: Vitórias do Juventude: 24

:: Empates: 41

:: Gols do Caxias: 89

:: Gols do Juventude: 83

Clássicos no Centenário