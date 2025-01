Com lesão de Gilberto, técnico comenta sobre possível busca do Juventude por outro centroavante

Fábio Matias na beira do campo na partida diante do Guarany de Bagé.

O centroavante Gilberto está fora da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O camisa 9 teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa direita e desfalca o Verdão por três semanas. Diante do Guarany de Bagé, o técnico Fábio Matias também não contou com o atacante Taliari, por conta de um desconforto no joelho.