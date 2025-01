Centroavante desfalca o Juventude no Ca-Ju e no restante da primeira fase do Gauchão

Gilberto vira ausência para as próximas rodadas do Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu o centroavante Gilberto para as próximas rodadas do Campeonato Gaúcho. O camisa 9 teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa direita e desfalca o Verdão por três semanas. Com isso, ele está fora do clássico Ca-Ju e do restante da primeira fase do Estadual.

A última rodada da fase inicial será no dia 15 de fevereiro. Gilberto sentiu a lesão aos 41 minutos do primeiro tempo, na partida contra o Inter, no Beira-Rio, no último sábado (25). Em jogada na área, o centroavante esticou a pena, acusou as dores e foi substituído.

Além dele, outros jogadores foram ausência diante do Guarany de Bagé. O atacante Taliari sentiu um desconforto no joelho e houve a definição de deixá-lo de fora da partida de terça-feira para que não corresse risco de lesão. Ele fica à disposição para o Ca-Ju.

Por outro lado, outras duas peças seguem de fora. O zagueiro Cipriano tem uma lesão no tornozelo e o volante Dudu Vieira teve confirmada uma lesão muscular.

No próximo sábado (1º), às 20h30min, o Juventude visita o Caxias, no Estádio Centenário, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.