Após sofrer virada relâmpago, Juventude marca dois gols nos acréscimos e vence o Pelotas 

Ênio (c) foi o destaque do time do Juventude no primeiro tempo. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Diante de um dos piores times do Campeonato Gaúcho, o Juventude quase se complicou novamente na reta final da primeira fase do Estadual. O alviverde enfrentou o Pelotas, no Estádio da Boca do Lobo, na tarde deste sábado (15). O Papo venceu por 3 a 2, com dois gols nos acréscimos, pois estava perdendo o compromisso até os 47 minutos do segundo tempo.

O time do técnico Fábio Matias controlou o primeiro tempo e a metade do segundo. Com dois jogadores a mais em campo, na etapa final, o Verdão se complicou. O time viu o Pelotas empatar em um pênalti inexistente marcado pela arbitragem e, depois, virar o duelo. Nos acréscimos, Batalla e Gabriel Taliari evitaram um vexame alviverde antes das semifinais do Gauchão. Na próxima fase, o Ju enfrentará o Grêmio na busca por vaga à final.

COMEÇO MORNO

O Juventude começou o confronto com mais posse e dominando o Pelotas. Com 13 minutos, Ênio fez jogada individual pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou. O lateral Bruno Ré foi cortar e quase marcou gol contra. Apesar do bom começo alviverde, aos 22 a partida caiu de rendimento.

Em um jogo de mais troca de passes, a partida chegou aos 30 minutos com muita disputa de meio-campo. A vantagem do técnico Fábio Matias estava nas extremas do campo, mas a equipe não tinha muitas finalizações. Aos 33, veio o primeiro ataque mortal do Alviverde. Vitor Pernambuco lançou Ênio em velocidade no corredor esquerdo. O atacante entrou na cara do goleiro do lobo e bateu rasteiro para fazer 1 a 0 para o Juventude.

Um minuto depois de sair na frente, o Juventude também teve a vantagem numérica em campo, pois o volante Robson, do Pelotas, foi expulso com auxílio do VAR. O jogador chegou no tornozelo de Davi Góes. Aos 45 minutos, Ênio chegou a marcar o segundo gol do Juventude, mas o VAR anulou por impedimento de Jean Carlos na origem.

Sem fazer nenhuma defesa ou intervenção, o goleiro do Juventude foi para o vestiário como um grande expectador da vitória parcial do Papo.

VIRADA INACREDITÁVEL E GOL SALVADOR

Volante Davi Góes foi a novidade no time do Juventude para enfrentar o Pelotas. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A etapa final começou no mesmo ritmo do primeiro. O time da Serra seguia com o comando das ações do jogo. Aos 8 minutos, o jovem volante Davi Góes tentou a sorte de longe. A finalização da intermediária passou perto da trave do goleiro Jorge.

Aos 20 minutos a melhor chance do segundo tempo na Boca do Lobo. Erick Farias recebeu uma assistência de Reginaldo. O atacante acertou a trave do goleiro do Pelotas e, na sequência, Jean Carlos finalizou cruzado, mas a zaga do time pelotense cortou. No lance seguinte, o árbitro expulsou o meia Matheus Silva do Pelotas após entrada forte em Kawan.

Com dois atletas a mais em campo, o Juventude viu o Pelotas ir para o tudo ou nada e atacar. Na primeira chegada o árbitro marcou pênalti do Felipinho. Depois de um cruzamento, a bola bate na perna do jogador do Ju e atinge o braço. O VAR recomendou revisão e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, o zagueiro Yuri com força para igualar, 1 a 1 na Boca do Lobo, aos 33. E o inacreditável aconteceu. Após um recuo errado de Felipinho, Léo Ferraz tocou por cobertura e fez a virada do Lobão aos 35.

Em choque, o Juventude foi todo para o ataque para amenizar o prejuízo antes das semifinais do Gauchão. Com um Pelotas retrancado, Batalla buscou um chute cruzado do bico da grande área, mas o goleiro Jorge defendeu no meio da meta. Com mais oito de acréscimos, Batalla foi o responsável por evitar o vexame alviverde. Ele soltou uma paulada de fora da área e deixou tudo igual aos 48 minutos, 2 a 2. O Papo ainda tentou o terceiro gol e fez uma blitz. E deu certo! Gabriel Taliari pegou a sobra após um bate e rebate e fez o gol derradeiro da vitória por 3 a 2 aos 53 minutos.

FICHA TÉCNICA

Pelotas 2x3 Juventude

Estádio da Boca do Lobo

8ª rodada Gauchão 2025

Pelotas

Jorge; Vidal (Gusso, intervalo), Yuri, Massaia e Bruno Ré (Bryan Gabriel, 31/1º); Robson Lopes, Mateus Silva, Venicio e Cesinha (Jaconi); Emerson (Léo Ferraz, intervalo) e Michel Douglas (Ruster, intervalo). Técnico: Alessandro Teles

Juventude

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, intervalo), Kawan, Adriano Martins (Batalha, 37/2º), Felipinho; Giraldo, Davi Góes e Jean Carlos (Mandaca, 25/2º); Ênio (Petterson, intervalo), Vitor Pernambuco e Erick Farias (Gabriel Taliari, 25/2º). Técnico: Fábio Matias

Gols: Ênio colocou o Juventude na frente aos 33 minutos do primeiro tempo; Yuri Bigode empatou aos 33 do segundo tempo; Léo Ferraz fez a virada aos 35 da etapa final; Batalla igualou aos 48 para o Ju; Gabriel Taliari decretou a vitória alviverde com gol aos 53 do segundo tempo.

Cartões Amarelos: Ênio (J), Ewerthon (J), Ruster (P)

Cartão Vermelho: Robson (P) e Matheus Silva (P)