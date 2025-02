Técnico do Caxias comemora classificação e comenta críticas do torcedor: "A atual gestão está pagando um preço que não é nosso"

Luizinho bateu boca com alguns torcedores durante o jogo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias é um dos semifinalistas do Gauchão 2025. Mesmo com dificuldades em meio à competição, o Grená obteve o segundo melhor lugar entre os três grupos e enfrentará o Inter.

A classificação veio mesmo após o empate em casa diante do São José. O que fez o técnico Luizinho Vieira comemorar.

— Estou muito feliz assim em relação ao planejamento e ao que a gente ia montar pra esse ano. Desde o início eu coloquei que era uma obrigação o Caxias chegar na classificação. Mesmo com alguns problemas que aconteceram ao longo da caminhada que sai um pouquinho do nosso controle, sempre é difícil na questão das lesões, mas o mais importante foi que chegamos na semifinal. Nos últimos três anos, o Caxias chega nas três na semifinais — lembrou o treinador, que comparou a situação do clube com o rival Juventude:

— Lembrar que nos últimos três anos, o Juventude, que é da Série A, chegou em duas semifinais. Então mostra que o Caxias tem força, tem peso.

Vieira teve um atrito com alguns torcedores durante a partida deste sábado (15), porque segundo o treinador, eles criticam e prejudicam o desempenho dos atletas em campo.

— A atual gestão está pagando um preço que não é nosso. O torcedor que vem aqui às vezes faz cobranças relacionadas ao placar de zero a zero até em demasia e isso atrapalha os atletas. Quando eu falo assim que o preço não é nosso é porque o Juventude está na série A e o torcedor quer chegar lá. São seres humanos, eu tive que falar comigo pra poder ter equilíbrio porque o tempo inteiro você depreciando um patrimônio que é do clube, o objetivo dos atletas é o mesmo do torcedor.

O técnico grená ainda projetou o duelo com o Inter nas semifinais. O primeiro encontro será em Caxias do Sul, no sábado (15), às 16h30min.

— É importante demais agora já projetarmos esta fase semifinal, pois é a realidade e ela tem que ser posta. E eu tenho que falar (sobre a relação com a torcida) porque eu acho que serve até pro marketing trabalhar. O torcer eu quero que venha no jogo da semifinal o torcedor grená do povo, que vem pra jogar junto. É fácil a gente ganhar do Inter? Não. Agora se o torcedor criar uma atmosfera diferente, um pouquinho mais de paciência e tranquilidade com os atletas do seu time. Não tem nenhum tipo de vagabundo aqui — finalizou.