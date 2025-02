Em jogo festivo, ACBF aplica goleada em Veranópolis

ACBF agradeceu o carinho recebido em Veranópolis Divulgação / AAV - Associação Atlética Veranópolis

Há quase um ano, a delegação da ACBF voltava de Francisco Beltrão (PR), após um jogo contra o Marreco Futsal, pela Liga Nacional. No trajeto de ônibus até Carlos Barbosa, o time de Carlos Barbosa ficou isolado por um bloqueio na BR-470, no trecho conhecido como Serra das Antas, após deslizamento de terra.

Com esse cenário, e diante de uma forte chuva, jogadores e comissão técnica foram orientados a deixar o veículo e caminharam pela estrada, ultrapassando locais alagados e enfrentando a força da água que descia pela via, até encontrarem abrigo em uma casa, às margens da rodovia. Porém, logo ficaram "ilhados" no espaço.

O grupo da ACBF só conseguiu ser resgatado do local com a ajuda de retroescavadeiras. Em vídeos divulgados pela assessoria de imprensa do clube, foi possível acompanhar os atletas pendurados nas máquinas até chegarem a uma área de maior segurança. Após mais um percurso de caminhada, o time foi encaminhado ao centro de Veranópolis e recebeu todo suporte da comunidade.

Goleada no amistoso

Para agradecer todo apoio recebido no triste episódio de maio de 2024, a ACBF levou seu time principal para um amistoso contra ex-atletas da AAV - Associação Atlética Veranópolis. Os torcedores que foram ao Ginásio da Femaçã, puderam entrar com um quilo de alimento não-perecível ou uma doação espontânea de R$ 10.

No primeiro tempo, a equipe de Carlos Barbosa abriu 4 a 0 com dois gols de Juninho, um de Gustavinho e outro de Ritter. Na etapa complementar, Ritter marcou mais uma vez e Camilo fez outros dois gols para os visitantes, fechando o placar em 7 a 0.