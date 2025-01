"A força do grupo é mais um lado positivo que conseguimos mostrar", diz técnico do Juventude 

Fábio Matias comandou o Juventude na vitória por 1 a 0, diante do Guarany de Bagé. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi com dificuldade e no final do jogo. Assim, o Juventude construiu a sua segunda vitória no Campeonato Gaúcho 2025. Com um jogador a mais, em campo, desde o final da primeira etapa, o Verdão teve 26 finalizações, mas só conseguiu abrir o placar aos 50 minutos da segunda etapa.

Nesta terça-feira (28), no Estádio Alfredo Jaconi, o time alviverde venceu com gol de Erick Farias. O Ju conseguiu encontrar alternativas para os desfalques de Taliari que sentiu um desconforto no joelho, de Cipriano com problema no tornozelo, Gilberto com lesão muscular.

— A gente fez uma avaliação dos atletas que tinham realmente condição de jogo. Tivemos que fazer algumas trocas. Foi um jogo clássico de Gauchão, com o adversário vindo aqui sem propor. O adversário ficou numa marcação bloco baixo. Teve chuva pesada e nosso time é leve e que joga. O primeiro tempo foi um pouco amarrado e arrastado. Tivemos 28 finalizações, número alto. Precisamos qualificar o último terço ainda. É início de trabalho. Promovemos algumas estreias. Para o clássico, temos que ver os atletas que estão em melhores condições. A força do grupo é mais um lado positivo que conseguimos mostrar — comentou o técnico Fábio Matias.

Além das ausências, o Juventude encontrou um adversário fechado e fazendo muita "cera" durante a partida. Após a expulsão do centroavante Yan Phellipe, o time de Bagé foi só defesa até o final.

— Buscamos muito, nas mudanças, um jogo não muito de término de corredor e bater bola e rodar. Quando tivemos essa consciência, nós tivemos vantagem e criamos chances. Em momentos do jogo, a ansiedade aumenta e queremos entrar no corredor lateral e terminar a jogada a qualquer custo. Essa tomada de decisão pode ser melhor qualificada. Sofremos pouco. As alterações foram aumentando o número e a qualidade das finalizações no gol adversário — analisou Matias.

O Juventude criou 26 finalizações durante a partida. Foi praticamente um ataque contra a defesa. A criação ofensiva resultou apenas em um gol, mas o suficiente para a vitória.

— Se a gente tivesse empatado, talvez, eu estivesse tomando umas "pedradas" aqui e é normal. Não podemos considerar como um treino. Foi um jogo para ter a bola e isso será algo clássico da nossa equipe. Nós tivemos um perde e pressiona muito bom. O adversário não teve finalização. Nossos zagueiros controlaram bem o jogo. O adversário é bem treinado e o Márcio Nunes montou um time guerreiro e competente. O jogo propiciou em o adversário arriscar pouco e nós temos que jogar no campo dele a maior parte do tempo — finalizou Matias.