"Maior Clássico do Interior": Caxias e Juventude jogarão o Ca-Ju com patch nas camisas

Uniforme das equipes contará com símbolo dos 90 anos do Ca-Ju S.E.R. Caxias e E.C. Juventude / Arte Divulgação

Rivalidade apenas nos 90 minutos quando o juiz apitar para a bola rolar no Clássico Ca-Ju. Fora de campo, a união entre os presidentes promete marcar uma nova era do clássico entre os dois gigantes do interior do futebol gaúcho.

O presidente do Caxias, Roberto de Vargas, e o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, estão em contato direto para engrandecer ainda mais o Ca-Ju.

Uma das ações é levar mais público aos clássicos daqui para frente. Por isso, o ingresso terá o valor de R$ 50 para ambas as torcidas. Também será o clássico da Paz. O Caxias está em contato direto com a Brigada Militar para dar toda a segurança aos torcedores que vão ao jogo de sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário, pela quarta rodada do Gauchão.